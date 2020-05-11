Польша зависима от рабочих из Украины, без них будет катастрофа, – предприниматель

Поляки не смогут заменить заробитчан из Украины. Несмотря на кризис, польские рабочие спешат устраиваться на работу, которую обычно выполняют украинцы.

Польша не сможет найти замену гастарбайтерам с Украины, заявил польский предприниматель и председатель Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Анджей Гайовничек, пишет "Укринформ".

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По его словам, поляки не заменят украинских рабочих – "это все иллюзия". Без украинцев невозможно успешно пройти сезон сбора клубники, который стартует вскоре.

Моя компания ограничивает производство, потому что не хватает работников. Я даю объявления о трудоустройстве. Мне нужны 30 – 40 рабочих, но желающих нет,

– жалуется предприниматель.

Его компания перерабатывает примерно 8% польских яблок, клубники, вишен, смородины. Несмотря на кризис, поляки не спешат на сложные работы, на которые соглашаются украинцы.

Гаевничек объясняет, если работники из Украины не приедут ," это будет катастрофа". Ведь Польша зависима от украинских заробитчан.

Предприниматель уверяет, что в его компании украинские работники на уровне с польскими имеют страховку, гарантированное медицинское обеспечение, пенсионные отчисления.

Бизнесмен добавил, что украинцы, на его взгляд, должны зарабатывать минимум 12 – 14 злотых (75 – 90 гривен – 24 канал) на час "чистыми". Но это зависит от сферы трудоустройства.

Проблема работников и закрытой границы: основное

Большинство стран еще в марте закрыли свои границы из-за распространения коронавирус. Но сейчас многие из них готовы принимать рабочих. Соответствующие запросы присылают в Украину.

Правительство убежден, что следует рассматривать каждый такой запрос отдельно. Решение принимать на основе эпидемиологической ситуации в конкретной стране и соблюдения определенных условий.

Уже состоялись несколько спецрейсов, которые отвезли уехали за границу. В частности, в Великобританию авиакомпания МАУ 29 апреля совершила рейс Киев-Лондон. А 27 апреля работники полетели в Хельсинки, 5 мая-во Франкфурт, 8-в Австрию.

В целом Кабмин разработал 5 этапов выхода из карантина, однако об открытии границ информации в плане правительства нет.

В МИД заявляют, что общих ограничений выезда украинских граждан за границу не существует. Владимир Зеленский уверяет, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу. Однако есть условие – страна-заказчик обязана предоставить контракт на работу минимум на три месяца.



Где можно пересечь границу Украины / Инфографика 24 канал