Польша давит на ЕС, чтобы осложнить строительство "Северного потока-2", – вице-премьер страны

Варшава требует ускорить изменения в газовой директиве Евросоюза, которая усложнит строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил вице-премьер-министр по энергетики Польши Михал Куртика в эфире "Польского радио".

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Если изменения в документы таки внесут, то все газопроводы, пролегающие морским путем, будут подчинены европейскому законодательству. В конце июня изменениями в газовой директиве должны заняться послы Евросоюза.

Это увенчание тяжелой, кропотливой и многомесячной работы польских дипломатов,

– сказал Куртыка.

По словам польского министра, Болгария, которая руководила работой ЕС в первом полугодии, тормозила работу над документом. С 1 июля председательство должна принять Австрия. И от нее ожидают более волевого решения.

Все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" издали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. А наше государство после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.