Польша готова присылать автобусы за украинцами: Сколько можно заработать

О заработке за границей во время карантина – в программе "Политбюро" рассказали генеральный директор компании "Smart Work Украина" Наталья Ткачук, экономические эксперты Сергей Фурса и Павел Кухта.

Темами для розмови також стали ймовірне призначення Міхеїла Саакашвілі в уряді і звільнення очільників Податкової та Митної служб – про це в ефірі 24 каналу говорили політичні оглядачі Дмитро Литвин, Мілан Лєліч, Євген Будерацький, а також ексочільник Державної податкової служби Сергій Верланов та нардеп Данило Гетманцев.

Про заробітки за кордоном під час карантину

Наталія Ткачук: Українці все більше хочуть виїхати за кордон, адже рівень безробіття зростає кожного дня і наразі він становить приблизно 15%. В нашій компанії зараз є приблизно 200 вакансій і українці дзвонять щодня.

Агенції праці Польщі продовжують надавати вакансії, організовують доїзд робітників та навіть надають безкоштовні місця для обсервації. Наразі українські заробітчани є необхідністю для Польщі.

Це завдання номер один для агенцій та роботодавців – забирати українців. Тому що на наш погляд, уряд кинув українців без транспортної розв'язки, а сім'ї залишились без джерела доходу.

Рівень заробітної плати в Польщі приблизно 800 – 1000 доларів, тобто суттєво вища, ніж в Україні.

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Сергій Фурса: Коли українці їдуть до Польщі, то починають заробляти там набагато більше. І великі українські промислові роботодавці, а це олігархи, вимушені значно підвищувати зарплати.

Зараз є це безглузде рішення української влади, яке не дає людям поїхати працювати на сезонних роботах в Чехію, Фінляндію тощо. Єдине, чому воно допомагає – це тому, щоб дешева робоча сила залишилася в Україні.

Більше про ставлення влади до заробітків за кордоном – читайте за посиланням.

Про призначення Саакашвілі

Дмитро Литвин: Кожного тижня ситуація з Саакашвілі так змінюється, що сказати, що буде наступного тижня – важко. Точно зрозуміло лише те, що Саакашвілі в уряді нічому не потрібен. Прем'єр-міністр не хоче ніякого Саакашвілі, Арсен Борисович (Аваков – 24 канал) теж.

Є певна проблема з Верховною Радою. Президент відкрито не просив підтримати кандидатуру Саакашвілі, відповідно депутатам і не варто старатись його підтримувати. особиста мета Саакашвілі – потрапити у владу, зберегти вплив.

Мілан Лєліч: Коли стало зрозуміло, що у Верховній Раді ситуація складна – виринув варіант заступника голови Офісу Президента. Однак це сам Саакашвілі відкинув, адже це нібито йому не по чину. На слуху також був варіант чи то радника, чи то спецпредставника президента з питань реформ.



Саакашвілі і Україна / Інфографіка 24 каналу

Більше про посаду Саакашвілі в українській політиці – читайте за посиланням.

Як Сергій Верланов оцінює своє звільнення та що Данило Гетманцев думає про кадрові зміни влади – дивіться у програмі.