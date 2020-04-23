Польша говорит, что украинский самолет привез ей китайские маски с поддельным сертификатом

Украинский самолет АН-225 "Мрия" на прошлой неделе доставил в Польшу 7 миллионов медицинских масок из Китая. Сейчас же в Польше утверждают, что маски содержат поддельный сертификат.

О подделках со стороны китайского производителя сообщает Gazeta Wyborcza.

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Ранее сообщения о "хороших масках со всеми необходимыми сертификатами в своем твиттере публиковал Президент польской транснациональной корпорации KGHM Polska Miedź Марцин Хлудзински. Именно на это сообщение и обратили внимание журналисты.

Дело в том, что он показал фото документов, где был производитель масок Guangdong Nafei Industrial Holding Co. Ltd. – компания, которая занимается производством бумаги.

Сертификат CE компании выдала якобы итальянская компания Ente Certificazione Macchine (ECM). Впрочем в последней еще в начале апреля заявляли, что кто-то использует название компании для такого мошенничества.

Использование нашего имени и номера в масках является мошенничеством и злоупотреблением. Мы делаем все для того, чтобы отслеживать и сообщать о все фальшивые сертификаты,

– заявили в итальянской компании.

Что такое сертификат CE?

Маркировка CE означает "европейская ответственность". Такой специальный знак означает, что изделие соответствует основным требованиям и стандартам Европейского Союза.