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      Польша говорит, что украинский самолет привез ей китайские маски с поддельным сертификатом

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      В Польше жалуются на китайские маски с поддельными сертификатами / cnbc.com

      Украинский самолет АН-225 "Мрия" на прошлой неделе доставил в Польшу 7 миллионов медицинских масок из Китая. Сейчас же в Польше утверждают, что маски содержат поддельный сертификат.

      О подделках со стороны китайского производителя сообщает Gazeta Wyborcza.

      Интересно Британия отказывается от китайских тестов на коронавирус – таких, которыми пользуется Украина

      Ранее сообщения о "хороших масках со всеми необходимыми сертификатами в своем твиттере публиковал Президент польской транснациональной корпорации KGHM Polska Miedź Марцин Хлудзински. Именно на это сообщение и обратили внимание журналисты.

      Дело в том, что он показал фото документов, где был производитель масок Guangdong Nafei Industrial Holding Co. Ltd. – компания, которая занимается производством бумаги.

      Сертификат CE компании выдала якобы итальянская компания Ente Certificazione Macchine (ECM). Впрочем в последней еще в начале апреля заявляли, что кто-то использует название компании для такого мошенничества.

      Использование нашего имени и номера в масках является мошенничеством и злоупотреблением. Мы делаем все для того, чтобы отслеживать и сообщать о все фальшивые сертификаты,
      – заявили в итальянской компании.

      Что такое сертификат CE?
      Маркировка CE означает "европейская ответственность". Такой специальный знак означает, что изделие соответствует основным требованиям и стандартам Европейского Союза.

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Мошенничество Новости Польши Китай
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