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      Польша не допустила в свои воды российское судно из-за курсантов из Крыма

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      Российский парусник "Седов"
      Российский парусник "Седов" / wikipedia.org

      Российский парусник "Седов" не имеет права заходить в территориальные воды Польши –такое решение принял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

      Причиной этого решения польских властей стало присутствие на борту "Седова" более 70 курсантов так называемого "Керченского государственного морского технологического университета", расположенного в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщил Polskie Radio.

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      К слову, ранее Эстония так же запретила паруснику заходить в своих территориальные воды. "Седов" вынужден был взять курс на польский город Гдыня. Но теперь не сможет зайти и туда. Что Эстония, что Польша не хотят разрешать судну швартоваться в своих портах, ведь это было бы нарушением политики непризнания незаконности присоединения Крыма к России.

      Что известно о паруснике "Седов"?
      Это судно построили немцы в 1921 году на верфи в Киле. После Второй мировой войны оно перешло в собственность СССР как часть военных репараций Германии. Корабль 117 метров длиной и 15 метров в ширину и является крупнейшим учебным судном в мире. В свой юбилейный сотый круиз "Седов" отплыл 6 апреля из порта Светлый под Калининградом.

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      Теги: Аннексия Крыма Эстония Новости России Новости Польши
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