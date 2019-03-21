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      Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны: у Дуды объяснили почему

      20 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty images

      В Канцелярии президента Польши объяснили, почему на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны не пригласили президента России Владимира Путина. Такое решение у Дуды объяснили понятным намеком: агрессоров решили не принимать.

      24 канал сообщал о том, что президент Польши Анджей Дуда не пригласил президента России Владимира Путина на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны. На такое решение польского лидера появилась молниеносная реакция МИД РФ. Так, российское дипведомство назвало такой жест Польши "игнорированием исторической логики".

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      "Ссылки на историческую логику со стороны МИД России, особенно в контексте сентября 1939 года, мы считаем проблематичными", – отметил глава Канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.

      Как передает PAP, он также добавил, что мероприятия к 80-й годовщине агрессии против Польши, которая стала началом Второй мировой войны, состоится в компании государств, с которыми Польша сейчас сотрудничает ради мира и которые опираются на соблюдение международного права, уважение суверенитета государств и их территориальной целостности.

      Нарушение этих принципов было признаком агрессоров 1939 года и остается самой большой угрозой для мира в наши дни,
      – пояснил Щерский отказ Варшавы пригласить на церемонию президента России Владимира Путина.

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      Теги: История Новости России Владимир Путин Новости Польши Новости политики
      Источник: 24 Канал
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