Польша – Сенегал: анонс матча Чемпионата мира 2018

Сборные Польши и Сенегала попали в одну группу на чемпионате мира без ярко выраженного лидера. Поэтому очная встреча между ними – это, фактически, борьба за выход в плей-офф.

Букмекеры преимущество в этом матче отдают команде Адама Навалки. Главный фактор – Роберт Левандовски впереди. Поляк забил 16 голов в отборе, провел довольно мощный сезон в мюнхенской "Баварии". Поэтому главные надежды "кадра" возлагает именно на него. Хотя у него довольно мощная поддержка – Милик, Теодорчик, Петр Зелински. Мог в этом списке быть и игрок киевского "Динамо" Томаш Кендзера, но его в последний момент не взяли на Чемпионат мира.

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У Сенегала есть чем ответить на это. В первую очередь это вингер "Ливерпуля" Садьо Мане. Не следует забывать, что сенегалец отличился десятью голами в Лиге чемпионов, а его команда дошла до финала. При этом, как уже отмечалось, сборная Польши много забивает, но и много пропускает. Лишь в последнем матче поляки не пропустили в свои ворота, разгромив Литву 4:0. Зато в 2018 году пропустила от Чили, Южной Кореи и Нигерии. А в отборе сохранили свои ворота неприступными в двух матчах – дома против Казахстана и на выезде против Румынии. Поэтому свой шанс как забить, так и выиграть этот матч, африканская сборная может получить.

Стоит отметить, что Польша и Сенегал выступают в группе с Колумбией и Японией. При отсутствии явно выраженного фаворита, победитель матча может в дальнейшем претендовать на выход из группы.

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