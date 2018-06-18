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Польша – Сенегал: букмекеры назвали фаворита матча Чемпионата мира

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Польша – Сенегал прогноз на матч Чемпионата мира 2018
Польша – Сенегал прогноз на матч Чемпионата мира 2018

Игра сборных Польши и Сенегала на Чемпионате мира – это матч довольно равных команд со звездами в составе. Хотя одна из них имеет незначительное преимущество, по мнению букмекеров. Но на Чемпионате мира при нейтральном поле это не имеет какого-то большого значения.

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В William Hill коэффициент на победу Польши – 2,30, в то время как на Сенегал принимают по 3,50. Ничья оценена в 2,90.

Такие высокие показатели и по количеству забитых голов. "Тотал больше 1,5" получил 1,50, а "тотал больше 2,5" – аж 2,50.

При этом среди вероятных авторов голов лидирует поляк Роберт Левандовски – 2,10. У сенегальцев Диафра Сахо и Садьо Мане – лишь 3,10.

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Похожие коэффициенты и у PariMatch. Там победу Польши оценили в 2,33, в отношении Сенегала – 3,50. Ничья – 3,10.

При этом "индивидуальный тотал больше 2,0 Польша" 5,40, а "индивидуальный тотал больше 2,0 Сенегал" 8,80.

На гол в первом тайме принимают ставки с коэффициентом 1,53, во втором тайме – 1,35.

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Букмекеры из "Фаворит" тоже отдают предпочтение сборной Польши – 2,35. Победа Сенегала – 3,45.

Относительно забитых голов, то "тотал больше 1,5" – 1,43, а "тотал больше 2,0" – 1,89. Вероятнее гол сборной Польши – "индивидуальный тотал больше 0,5 Польша" – 1,31, в то время как "индивидуальный тотал больше 0,5 Сенегал" – 2,25.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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