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Польша – Сенегал: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

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Польша – Сенегал видео голов и моментов матча Чемпионата мира 2018
Польша – Сенегал видео голов и моментов матча Чемпионата мира 2018

Сборная Польши и Сенегала на Чемпионате мира играли 19 июня. Выйти вперед первыми удалось африканской сборной.

Гол был забит на 38 минуте. Во время атаки Пищек проиграл борьбу Ньянгу неподалеку от собственных ворот, последний отдал пас на Мане, и уже тот на Гуйе. Полузащитник пробивал по воротам, Щесны реагировал на этот выстрел. Но неожиданно мяч попал в ногу Ционеку и влетел мимо голкипера в ворота.

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Автогол в ворота сборной Польши

 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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