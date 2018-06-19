Польша – Сенегал: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Сборная Польши и Сенегала на Чемпионате мира играли 19 июня. Выйти вперед первыми удалось африканской сборной.

Гол был забит на 38 минуте. Во время атаки Пищек проиграл борьбу Ньянгу неподалеку от собственных ворот, последний отдал пас на Мане, и уже тот на Гуйе. Полузащитник пробивал по воротам, Щесны реагировал на этот выстрел. Но неожиданно мяч попал в ногу Ционеку и влетел мимо голкипера в ворота.

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Автогол в ворота сборной Польши