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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Польша создает новый вид войск для борьбы с российской угрозой, – The National Interest

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В Польше войска территориальной обороны будут противодействовать российской угрозе
В Польше войска территориальной обороны будут противодействовать российской угрозе / Defence24

Для противодействия формам ведения "гибридной войны" России Польша создает новый вид вооруженных формирований – войск территориальной обороны.

Об этом пишет The National Interest.

О войсках территориальной обороны заговорили еще в декабре 2015 года, после того, как партия "Право и справедливость", а также правые силы Польши назвали Россию одной из основных угроз национальной безопасности для своей страны, ссылаясь на авиакатастрофу под Смоленском, а также на события в Украине и в странах Прибалтики, говорится в статье.

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Сейчас в войсках территориальной обороны задействованы около семи тысяч человек, но к 2019 году состав должен расшириться до 50 тысяч бойцов.

Как отмечается, кроме защиты ключевой инфраструктуры и осуществления дополнительной безопасности военных объектов ожидается, что войска территориальной обороны будут противодействовать кампаниям по дезинформации и кибероперациям, поддерживать патриотические идеалы, а также помогать наводить порядок в условиях кризиса и военного положения. Эти формирования также должны охранять зоны прибытия союзных войск в Польшу.

Теги: Новости политики Новости России Российская пропаганда Новости Польши Кибербезопасность
Источник: 24 Канал
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