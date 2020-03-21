Польша создаст гуманитарный коридор для украинцев, которые возвращаются из Германии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поговорил по телефону с премьером Польши Матеушем Моравецким. Политики обсудили пути возвращения домой украинских граждан.

Украинцы из Германии смогут транзитом через Польшу вернуться на родину, отметил Шмыгаль в телеграмме.

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Он отметил, что во время мировой пандемии коронавирусной инфекции все страны должны действовать совместно и согласованно.

Также очень благодарен польской стороне за включение украинских граждан в программу #LOTdoDomu. Благодаря ей украинцы, находящиеся в других странах, смогут использовать рейсы авиакомпании LOT для перелета в Польшу,

– отметил Шмыгаль.

Он добавил, что польские коллеги пошли навстречу украинцам и готовы содействовать возвращению домой украинских граждан. Также Шмыгаль заявил, что Польша и Украина будут обмениваться опытом и практиками между странами в противостоянии коронавирусу.

Добавим, что в Украину 20 марта прибыли 5 поездов из Перемышля в Киев. Во Львове вышли около 660 пассажиров. У всех измеряли температуру как на границе, так и во Львове.

По состоянию на 21 марта в Польше подтвердили 452 случая заболевания коронавирусом, среди них 5 человек умерли.

Как Польша борется с коронавирусом

Обучение в школах остановили до 12 апреля. По словам Моравецкого, это трудное решение, но оно необходимо, чтобы коронавирус не распространялся очень широко.

Отменили все занятия в детских садах, детских клубах и университетах. Штраф за нарушение режима карантина вырос с 5 тысяч злотых до 30 тысяч злотых.

Польские власти продлили запрет на въезд для иностранцев до середины апреля.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 20 марта объявил о введении режима эпидемии в стране из-за распространения коронавируса Covid-19.



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