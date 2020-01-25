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      Польша требует от России компенсацию за ущерб, нанесенный во время Второй мировой

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      Ярослав Качиньский и Владимир Путин / Коллаж 24 канала

      В стране считают: так же как и Германия Россия должна выплатить репарации. В требований, которые Польша выдвигает РФ, нет срока давности.

      Несмотря на это, в Варшаве не очень верят в то, что Россия выплатит ущерб в ближайшее время. О таких обязательствах Москвы рассказал брат-близнец погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью Bild.

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      России тоже следовало бы заплатить (репарации – 24 канал). Я не думаю, что наше поколение дождется, что Москва примет ответственность. Но в наших требований нет срока давности,
      – подчеркнул он.

      Что такое репарации?
      Полное или частичное возмещение – по мирному договору или другим международным актам – государством, начавшим агрессивную войну, убытков, причиненных государству, подвергшемуся нападению.

      Что известно об исторических спорах России и Польши:

      • Они обострились в конце 2019 года. Так, 19 декабря глава Кремля имел большую пресс-конференцию, во время которой заявил: советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами и над тем, что происходит на территории страны".
      • Позже Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью" и "антисемитской свиньей".
      • На это в Польше резко ответили: в МИД страны вызвали российского посла и указали ему на ошибочность в исторических утверждениях Путина.
      • Еще один исторический конфликт России и Польши был спровоцирован форумом памяти жертв Холокоста, который состоялся в Израиле. На событие отказался ехать президент Польши Анджей Дуда – организаторы отказались дать ему слово.
      • Дуду возмутило то, что достижения Польши во Второй мировой умаляют, а Путина пригласили в Израиль в качестве главного гостя события.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Новости политики История Новости Польши
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