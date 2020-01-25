Польша требует от России компенсацию за ущерб, нанесенный во время Второй мировой

В стране считают: так же как и Германия Россия должна выплатить репарации. В требований, которые Польша выдвигает РФ, нет срока давности.

Несмотря на это, в Варшаве не очень верят в то, что Россия выплатит ущерб в ближайшее время. О таких обязательствах Москвы рассказал брат-близнец погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью Bild.

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России тоже следовало бы заплатить (репарации – 24 канал). Я не думаю, что наше поколение дождется, что Москва примет ответственность. Но в наших требований нет срока давности,

– подчеркнул он.

Что такое репарации?

Полное или частичное возмещение – по мирному договору или другим международным актам – государством, начавшим агрессивную войну, убытков, причиненных государству, подвергшемуся нападению.

Что известно об исторических спорах России и Польши: