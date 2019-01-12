Польша заблокирует пропуск авто на границе с Украиной: названа дата

Польская сторона прекратит таможенное оформление грузовых автомобилей в обоих направлениях на границе с Украиной во Львовской области с 12 по 14 января.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы во Львовской области.

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Отмечается, что такое решение связано с временным отключением электронных сервисов на пунктах пропусков.

Согласно информации, полученной от таможенных органов Республики Польша, начиная с 21:00 12 января по 03:00 14 января, в пунктах пропуска "Шегини – Медика", "Краковец – Корчевая" и "Рава-Русская – Хребенное" будут недоступны электронные сервисы, в связи с чем польской стороной не будет осуществляться оформление и пропуск грузовых автомобилей с товарами в обоих направлениях,

– сообщают львовские таможенники.

В ведомстве призывают автоперевозчиков учесть эту информацию и выбирать альтернативные маршруты и места пересечения государственной границы с Польшей.

Напомним, ранее помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил, что Польша прекращает эксперимент с пешеходным переходом на границе с Украиной в Угринове. Все из-за того, что граждане, пересекающие там границу, начали создавать препятствия для автомобилистов. Поэтому, после его закрытия, на украино-польской границе остался лишь один пеший переход – "Шегини – Медика".