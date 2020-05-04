Польша запускает строительство газопровода Baltic Pipe: что это даст Украине

В Польше и Дании одновременно начали строительство Балтийского газопровода (Baltic Pipe). Благодаря такому шагу страны планируют достичь энергетической независимости от России. Также запуск Baltic Pipe положительно повлияет и на других представителей региона, в частности УкраинуЭнергобезопасность Украины и Польши: стартует строительство газопровода Baltic Pipe - об этом известно.

Об этом во время брифинга 4 мая заявил президент Польши Анджей Дуда. Также на мероприятии присутствовали уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский и руководитель компании Gaz-System Томаш Стемпень, передает Укринформ.

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Есть очень хорошая новость для Польши не только на ближайшее время, но, глубоко верю в это, – на десятилетия. Начинается строительство Baltic Pipe – газопровода, который пройдет с шельфа Норвежского моря в Данию, а дальше – из Дании в Польшу на наше побережье с Балтийского моря до пункта Тшенсач,

– отметил Дуда.

По его словам, эта инвестиция начнется, фактически, в ближайшие дни путем начала строительных работ на польском и датском побережьях.

Президент Польши добавил, что 30 апреля польский оператор газопроводов – компания Gaz-System – подписала контракт на реализацию этой инвестиции с итальянской компанией Saipem Limited.

"В контексте полной диверсификации поставок газа в Польшу, полной независимости Польши как потребителя (газа) от России, именно это является краеугольным камнем на пути этой независимости", – подчеркнул Дуда.

Что еще известно о газопроводе Baltic Pipe

Его запуск запланирован на 1 октября 2022 года .

. Пропускная способность составит примерно 10 миллиардов кубических метров газа в год.

газа в год. Это значительно больше обеспечения польских потребностей на газ, поэтому Польша хочет стать "газовым хабом для этой части Европы".

По словам Дуды, благодаря строительству интерконнекторов Польша хочет поставлять газ с шельфа Норвежского моря в соседние страны в рамках инициативы Трех морей. Также она планирует поставлять газ в Украину.

Общая стоимость строительства Baltic Pipe составляет более 1,5 миллиарда евро.

Начальные строительные работы на польской и датской частях обойдутся в 280 миллионов евро.

Очень важно, что Польша станет одним из гарантов энергетической безопасности Украины, которая, как мы знаем, много лет была под газовым, энергетическим шантажом России. В этой связи, для суверенитета и полной независимости, этот элемент очень важен,

– подытожил Дуда.

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Поставки газа в Польшу: главное

В 1996 году Россия и Польша подписали так называемый Ямальский контракт. Он предусматривает поставки ежегодно почти 10 миллиардов кубометров газа. Согласно вынужденной формуле "бери или плати" (take-or-pay), которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должен покупать ежегодно (до 2022-го) не менее чем 8,7 миллиарда кубометров газа.

Польша пытается диверсифицировать источники поставок энергоносителей, уменьшая зависимость от России. Поэтому для Польши ключевым является строительство Baltic Pipe.

Недавно Польша одержала победу над Россией в Стокгольмском арбитражном суде, который обязал Газпром снизить цену на газ, поставляемый в Польшу.

Польша также покупает сжиженный газ из США, Катара и Норвегии.

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Ранее заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский заявлял, что его страна намерена арестовать активы российского Газпрома в проекте "Северный поток – 2". Таким образом Польша планирует взыскать с России выигранные в Стокгольме 1,5 миллиарда долларов.