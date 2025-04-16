Инцидент произошел в понедельник, 14 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet Krakow.

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Что известно о ДТП с участием украинца

В издании сообщают, что в Кракове в Новой Гуте автобус столкнулся с несколькими легковыми автомобилями. После того, как украинский водитель врезался в него, водитель городского транспорта потерял управление и также влетел в дерево.

В результате инцидента 19 человек пострадали и четверо в тяжелом состоянии. Водителя автобуса также доставили в больницу.

Запись инцидента: смотрите видео

Три тяжело раненых были доставлены в больницы Кракова, а одна в Олькуш. Остальных 13 доставили в несколько краковских больниц. Двум людям оказали первую помощь на месте,

– сообщает Управление Малопольского воеводства в Кракове.

На место прибыл вертолет экстренной скорой помощи. Также работали несколько пожарных бригад и несколько карет скорой помощи.

Позже появилась информация о нарушителе. Им оказался 24-летний гражданин Украины. По предварительным данным, водитель был трезв. Украинца могут обвинить в совершении дорожно-транспортной катастрофы, что предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

По словам городских властей, все обстоятельства ДТП будут тщательно расследоваться.

Напомним, что в понедельник, 14 апреля, в Польше выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения. Штраф за вождение без водительских прав может составлять от 1 500 до 5 000 злотых.