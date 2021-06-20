При этом два танка Т-72 – сгорели. К счастью, их перевозили без боеприпасов, поэтому не произошло беды и никто не погиб.
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В Польше на дороге горели танки: что случилось
- 19 июня на трассе А6 в Польше у Щецина в 11:45 произошла необычная авария.
- Два эвакуатора столкнулись между собой, из-за чего возник крупный пожар.
- Но беда в том, что эвакуаторы транспортировали танки. В результате пожара два Т-72 сгорели.
- К счастью, тяжелую боевую технику перевозили без боеприпасов.
- Однако на месте происшествия были слышны взрывы, а над дорогой поднимались клубы черного дыма.
- Это показали фото и видео с места инцидента, которые публиковали в соцсетях очевидцы.
Пожар и авария с танками в Польше: фото и видео в соцсетях опубликовали очевидцы
- Пять пожарных расчетов ликвидировали огонь в течение получаса. Жертв и разрушений вроде бы нет.
- Водителей, которые стали участниками ДТП, отправили в больницу для диагностики.
- Причины происшествия будет устанавливать следствие.
- Пока пожарные говорят, что виновата "последовательность несчастных случаев".
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