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Польше трудно без дешевой рабочей силы, – СМИ

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В Польше пропадает почти половина урожая клубники из-за нехватки украинцев
В Польше пропадает почти половина урожая клубники из-за нехватки украинцев / tsn.ua

В этом сезоне в Польше может испортиться до 40% урожая клубники, потому что ее некому собирать. У многих украинцев-работников есть проблемы с въездом в Польшу.

Под угрозой также урожаи вишни и малины. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гаевничек, передает "Польское радио".

"Работники из Украины очень долго ждут визы, но на основе биометрических паспортов их не пускают в Польшу, поскольку в оценке Таможенной службы, на основе этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также, в течение трех месяцев, могут работать. Польской экономике это очень помогло бы", – говорит Гаевничек.

Фермеры обращаются к таможенным службам либеральнее относиться к работникам из Украины. Они ожидают, что правительство изменит правила.

Ранее сообщалось, что две трети украинских заробитчан планируют работать в Польше.

Теги: Новости Польши Сельское хозяйство
Источник: 24 Канал
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