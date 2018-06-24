Польша – Колумбия-видео голов и моментов матча Чемпионата мира
Победитель матча между сборными Польши и Колумбии сохранял шансы на выход в плей-офф Чемпионата мира. Проигравшая команда вылетала из турнира. Первыми забили колумбийцы.
Забил гол за колумбийцев Эрри Мина. После розыгрыша углового мяч попал к Хамесу Родригесу, который сделал легкий навес на партнера. Тот пробил головой, опередив Войцеха Щенсны, который немного опоздал на выходе с линии ворот.
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Гол Эрры Мины в ворота сборной Польши
Источник: 24 Канал
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