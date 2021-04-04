У Польщі екссенатора судитимуть за знущання з собаки
Польська прокуратура висунула обвинувачення 61-річному колишньому сенатору. Його підозрюють у жорстокому знущанні з собаки, в результаті чого тварина померла.
Источник:Укрінформ
Деталі вчинку політика
За даними слідства, чиновник прив'язав собаку мотузкою до автомобіля і поїхав, тягнучи тварину за собою. У результаті собака задушився.
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Обвинувачення базується на даних відеореєстратора іншого автомобіля. Той їхав за машиною колишнього сенатора.
Що загрожує винуватцю
Тепер політику загрожує до 5 років в'язниці. До речі, звинувачення у жорстокому поводженні з твариною він відкидає. Каже, що сталася випадкова трагедія, а тварин він "любить".
Суд міста Косцєжина Поморського воєводства вирішив не застосовувати щодо чоловіка запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Зловмисник перебуватиме під наглядом поліції.
Що відомо про підозрюваного
- За даними видання, ймовірного зловмисника звати Вальдемар. Однак його прізвище не називають.
- Упродовж 2015 – 2019 років він був сенатором від панівної партії "Право і Справедливість".
- У 2018 році членство в партії сенатора призупинене через його антисемітські дописи в соцмережах.
- У 2019 році політика не переобрали до Сенату.
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