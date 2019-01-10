Польская авиакомпания отменяет рейсы в два украинских города

Польская авиакомпания LOT больше не будет летать из города Быдгощ в Киев. Также временно приостановят полеты во Львов, однако лишь до весны.

Об этом сообщает портал Pasazer.

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Авиакомпания осуществит последние рейсы из Быдгоща во Львов в третью неделю января. Полеты во Львов намерены возобновить в апреле. В авиакомпании считают, что это сочетание летом намного популярнее.

Сообщение будет снова доступно для наших пассажиров в нынешнем летнем сезоне, то есть от начала апреля до конца сентября,

– сказал представитель компании.

К слову, из Быдгоща в Киев также летает бюджетный авиаперевозчик Ryanair.

Отметим, в октябре украинская авиакомпания SkyUp получила разрешение на полеты в Европу. Процедура TCO (Third Country Operator Licence) дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA (Европейское агентство безопасности авиации), а также позволяет осуществлять полеты в четыре страны, которые являются членами Европейской ассоциации свободной торговли – Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.