Польские фанаты вывесили баннер про Львов на матч сборной: фото и видео

Во время товарищеского матча между сборными Польши и Чехии болельщики хозяев поля в Гданьске вывесили баннер про Львов.

На баннере на фоне польского флага огромными буквами нанесена надпись Lwów, а выше – Kolebla polskiej piłki (колыбель польского футбола).

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Баннер про Львов на матче сборных Польши и Чехии

Также на этом баннере изображены гербы футбольных клубов, которые были основаны во Львове. Первый из них – клуб "Чарни", который основан в 1903 году. По середине – герб футбольного клуба "Погонь", который был основан во Львове в 1904 году и четыре раза становился чемпионом Польши. Еще один герб клуба "Лехия", который был основан в 1903 году. Все три клуба прекратили существование с началом Второй мировой войны в 1939 году.

Сам матч между сборными Польши и Чехии закончился победой гостей со счетом 0:1.

Видео моментов матча Польша – Чехия