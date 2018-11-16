10:00
16 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Роскосмос" летит на Пандору. Звон Путина
      Вєсті Кремля
      22:26, 15 ноября
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Польские фанаты вывесили баннер про Львов на матч сборной: фото и видео

      123 Читати новину українською
      Польские фанаты
      Польские фанаты

      Во время товарищеского матча между сборными Польши и Чехии болельщики хозяев поля в Гданьске вывесили баннер про Львов.

      На баннере на фоне польского флага огромными буквами нанесена надпись Lwów, а выше – Kolebla polskiej piłki (колыбель польского футбола).

      Читайте также: Лига наций: результаты матчей и видео голов 15 ноября


      Баннер про Львов на матче сборных Польши и Чехии

      Также на этом баннере изображены гербы футбольных клубов, которые были основаны во Львове. Первый из них – клуб "Чарни", который основан в 1903 году. По середине – герб футбольного клуба "Погонь", который был основан во Львове в 1904 году и четыре раза становился чемпионом Польши. Еще один герб клуба "Лехия", который был основан в 1903 году. Все три клуба прекратили существование с началом Второй мировой войны в 1939 году.

      Сам матч между сборными Польши и Чехии закончился победой гостей со счетом 0:1.

      Видео моментов матча Польша – Чехия

       

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Из шоу-бизнеса в политику: кто из украинских звезд обладал мандатом и что из этого вышло
      сегодня , 09:30 Из шоу-бизнеса в политику: кто из украинских звезд обладал мандатом и что из этого вышло
      363
      "Управління державою – це не цирк": для чого Луценку скандал у Раді
      сегодня , 09:00 "Управління державою – це не цирк": для чого Луценку скандал у Раді
      Єгор Соболєв 87
      "Бляховоди" vs "бляхофоби": хто правий?
      15 ноября , 23:13 "Бляховоди" vs "бляхофоби": хто правий?
      Михайло Поживанов 1073
      Свекровь судьи "купила" дом за почти 2 миллиона гривен, продавая ягоды на рынке
      15 ноября , 23:00 Свекровь судьи "купила" дом за почти 2 миллиона гривен, продавая ягоды на рынке
      588
      Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      15 ноября , 20:00 Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      Тетяна Острікова 737
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Теннис: Каролин Вознякци не смогла защитить титул
       28 сентября 2011 , 18:27
      Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года в мире: имена претендентов
       24 сентября , 14:10
      "Моряки" выходят в плей-офф! ПСВ - "Черноморец" - 0:1. ВИДЕО
       13 декабря 2013 , 01:08
      Террористы "ДНР" отдыхают на "Донбасс Арене" (ФОТО)
       15 апреля 2015 , 12:39
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук