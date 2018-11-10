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      Польские футбольные фанаты жгли файеры и развернули баннер на кладбище во Львове: фото

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      Поляки жгли файеры во Львове на кладбище орлят
      Поляки жгли файеры во Львове на кладбище орлят / Facebook-страница организации " Великая Силезия"

      Польские футбольные фанаты 4 ноября на кладбище орлят на Лычаковском кладбище во Львове отмечали 100-летие борьбы поляков против ЗУНР. На месте около 10 мужчин с файерами развернули большой бело-красный транспарант с текстом "Орлята львовские, 100 лет – это лозунг польскую прославляет отвагу. Силезия отдает дань для Львова, духовного города Вроцлава".

      Об этом сообщает Zaxid.net.

      Про акцию на кладбище во Львове стало известно лишь 9 ноября, когда польские ультрас опубликовали соответствующие фото на своей Facebook-странице.

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      "Организация "Великая Силезия" для орлят львовских и кресовяков по случаю 100-летия героической обороны Львова посетила Кладбище львовских орлят, и футбольные болельщики почтили крупнейших польских героев, о которых проукраинское польское государство забыло" –  говорится на странице организации.

      Эту информацию изданию подтвердил директор Лычаковского кладбища Михаил Нагай. Он добавил, что эта акция длилась не более 5 минут.

      Это было под вечер в воскресенье. Мы уже потом по камерам посмотрели, что все те ребята несанкционированно зашли по 2-3 через задние ворота кладбища. Всего их было 12. Они на несколько минут развернули транспарант и зажгли файеры. В полицию мы не обращались, поскольку они сразу ушли и не совершали антиукраинских провокаций,
      - рассказал Нагай.

      К слову, 28 июля группа неизвестных повредила щиты вокруг скульптур львов на территории кладбища орлят на Лычаковском кладбище во Львове.

      Что такое кладбище орлят на Лычаковском кладбище во Львове?
      Мемориал польских военных, погибших осенью 1918 года в боях с подразделениями ЗУНР и в боях против большевиков в 1920 году. После того, как в 1920 году Львов оккупировали советские войска, мемориал был частично уничтожен. Его начали восстанавливать только в 1980-90 годах. Современный мемориал открыли уже в 2005 году.

      Теги: Новости Украины Футбол Новости Львова Новости Польши История
      Источник: 24 Канал
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