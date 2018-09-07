Польские таможенники устроили "тихий страйк": как это повлияет на украинцев, что едут за границу
В пунктах пропуска на государственной границе между Украиной и Польшей польские таможенники устроили "тихий страйк".
Об этом предупреждает Посольство Украины в Польше.
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Соответствующее сообщение появилось на странице дипведомства в Facebook.
По их информации, в пятницу, 7 сентября, польские таможенники начали так называемый "тихий страйк".
Украинцев, которые планируют выезжать за границу в пунктах пропуска на границе с Польшей, предупреждают о вероятных очередях и увеличении продолжительности прохождения таможенных процедур.
Это касается, как пересечения украинско-польской границы через автомобильные, так и пешеходные пункты пропуска.
Напомним, что за очередями в пунктах пропуска на украинской границе можно следить в онлайн-режиме.