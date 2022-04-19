В домах, которые строятся при финансовой поддержке Польши будут проживать женщины и дети, которые выехали из восточных регионов из-за российской агрессии, передает 24 канал.

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По словам главы канцелярии польского премьера Михала Дворчика, Польша построит модульные городки как минимум для 20 тысяч женщин и детей, которые выехали из наиболее опасных регионов, спасаясь от войны.

Жилье будет не только во Львове

Сегодня открыли (городок – ред.) для 1 тысячи человек. Завтра начинается строительство еще одного городка в Бородянке и Буче,

– добавил Дворчик.

Украина может рассчитывать на Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что Украина может положиться на помощь и поддержку Польши.

Мы открываем во Львове жилые помещения для внутренне перемещенных лиц. Украина может рассчитывать на Польшу. Мы оказываем гуманитарную, военную и политическую помощь,

– отметил Моравецкий.

Добавим, что в каждом из домиков могут жить 2 – 4 человека. Внутри контейнеров есть свет и тепло, а также они оборудованы мебелью. На территории городка расположены санузлы и столовая.



Открытие модульного городка / фото из соцсетей Садового и Моравецкого Открытие модульного городка / фото из соцсетей Садового и Моравецкого

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что сегодня в этом модульном городке уже зарегистрировано 250 украинцев. Во Львове же в общей сложности обустраивается три таких городка, где комфортного смогут проживать тысячи человек.

Украина никогда не забудет братскую поддержку

Вместе с польско-украинской делегацией посетили наших воинов и переселенных украинцев, которые пострадали от российских обстрелов. Польский премьер изъявил желание приобрести для больницы МРТ-аппарат,

– рассказал о деталях встречи мэр города.

Садовый поблагодарил правительство Польши и министра Алексея Чернышова за сотрудничество и помощь тем, кто ради сохранения жизни были вынуждены покинуть свой дом. Сказал, что братскую поддержку Польши на всех уровнях Украина никогда не забудет.

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