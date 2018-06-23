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Польский велосипедист установил невероятный рекорд в Киеве: фото, видео

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Польский велосипедист покорил небоскреб в Киеве
Польский велосипедист покорил небоскреб в Киеве / uatv.ua

Польский велосипедист-экспериментатор Кристиан Герба, который является пятикратным рекордсменом Книги рекордов Гиннеса, установил очередной рекорд в торговом центре в Киеве.

Спортсмен установил рекорд восхождения на велосипеде на 35-й этаж небоскреба.

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Рекордсмен признался, что это не самое высокое здание, которую ему удалось покорить, но восхождение в Киеве ему удалось сделать своим самым быстрым.

35 этажей многофункционального комплекса Gulliver в Киеве Кристиан Герба одолел за 17 минут 10 секунд. В целом ему удалось преодолеть 888 ступенек, пишет "Укринформ".

Велосипедист рекорд Київ Гулівер
Велосипедист из Польши установил рекорд в Киеве

Мужчина объясняет, что сложность его экстремального вида спорта заключается в том, что преодолевая препятствия на велосипеде, он сам не может иметь никакой опоры. Контактировать со ступеньками могут только покрышки колес велосипеда.Велосипед рекорд Київ Гулівер

Спортсмен преодолел на велосипеде 35 этажей

До сих пор Кристиан Герба уже покорял 14 небоскребов в 10 странах мира на 4 континентах.

Велосипед Польща рекорд Київ
В Киеве велосипедист из Польши установил новый рекорд

Теги: Новости Украины велоспорт Новости Польши Рекорды Новости Киева
Источник: 24 Канал
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