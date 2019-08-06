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      Польський письменник презентує у Львові продовження світового бестселера

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      Світовий бестселер "Самотність у мережі" Януша Вишневського отримав продовження
      Світовий бестселер "Самотність у мережі" Януша Вишневського отримав продовження

      Уже 21 вересня на Львівському форумі видавців Януш Вишневський презентує продовження свого бестселера "Самотність у мережі" – роман "Зміщення спектра" від видавництва "Фабула".

      Роман "Самотність у мережі" побачив світ 2001 року і став результатом пережитої депресії. Януш Вишневський не думав про літературу і вкладав усі сили в підготовку до захисту звання доктора наук з хімії. Проте успіх у науці затьмарився несподіваним розлученням з дружиною. Саме в цей період Януш вирішив написати роман про самотність і кохання.

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      Середина 90-х. Дедалі частіше живе спілкування замінює інтернет – електронна пошта та ICQ. Сьогодні віртуальне спілкування не викликає подиву, а в кінці минулого сторіччя таке явище було відносно новим. Головні герої знайомляться в глобальній мережі Інтернет. Вони спілкуються, закохуються, переживають. Проте, окрім віртуального, автор описує й реальне життя кожного з героїв "поза мережею" – друзів, родину, роботу, вподобання в музиці. Після тривалого віртуального спілкування герої зустрічаються в Парижі, а незабаром після цього стикаються з тим, що віртуальне життя все ж відрізняється від реального.

      самотність у мережі
      Роман "Самотність у мережі"

      Питання реальності таких відносин автор залишає розмитим, адже читачу відоме ім'я лише головного героя – Якуб, героїня ж залишилася безіменною.

      З усього, що вічне, найкоротший термін у кохання,
      – саме так найчастіше анотують цей твір, намагаючись максимально точно передати його зміст.

      Роман "Самотність у мережі" мав неймовірний успіх, його активно обговорювали, він надовго потрапив у читацькі списки must read. Через майже 20 років після виходу першого роману Вишневський приголомшує і повертається до цієї історії – так з'являється роман "Зміщення спектра".

      Головний герой Якуб – студент факультету інформатики в університеті. Він не знає, що в житті його матері було велике кохання, що й досі її хвилює. І от його дівчина раптом помічає дивовижні зв'язки між книжкою, яку саме читає, і життям свого коханого. Вона починає пошуки і наштовхується на таємницю. Хто насправді є батьком Якова? Чи має вона право знайти відповідь на це питання?

      Родинні секрети, ретроспекції, різні країни – герої наново переживають давно забуті емоції, прагнуть розібратись у власних почуттях і зрозуміти, чи правильний вибір вони колись зробили.

      З перших сторінок зрозуміло – цей роман буде так само суперечливим і обговорюваним у мережі не один рік. А також, можливо, з'явиться екранізація. Тож чи такий уже короткий термін у кохання, як порівнювати з усім вічним?

      Знаковим є те, що українське видання "Зміщення спектра" випереджає навіть польське, а це значить, що у Львові на Форумі видавців відбудеться світова прем'єра нового роману Януша Вишневського!

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      8 августа
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      Автор: Под обложкой
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Книги Новости Львова Форум издателей во Львове
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