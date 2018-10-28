Полсотни болельщиков "Герты" пострадали в драке с полицией в матче Бундеслиги: фото и видео

В Германии во время матча между дортмундской "Боруссией" и берлинской "Гертой" (2:2) произошла стычка между болельщиками гостей и местной полицией.

Сообщается, что беспорядки с участием болельщиков берлинской команды произошли на трибунах, а также в подтрибунных помещениях стадиона Зигналь Идуна Парк в Дортмунде.

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Bundesligabegegnung Borussia Dortmund - Hertha BSC - Ausschreitungen von Berlinern Gewalltätern #BVBSC #Dortmund



Am 27. Oktober 2018, kam es im Verlauf der Bundesligabegegnung @BVB + @HerthaBSC im SIP zu Ausschreitungen von Berlinern Gewalttätern.https://t.co/mwhLivx2l4 … … pic.twitter.com/cY9dA7dL3r — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 27 октября 2018 г.

Причиной для конфликта стала запрещенная на немецких стадионах пиротехника, которую использовали гостевые фанаты. После того, как ультрас во второй раз зажгли файеры, полиция вмешалась и попыталась конфисковать часть атрибутики.

По заявлению полиции Дортмунда, в результате столкновений ранения получили 45 человек, 35 из которых пострадали от слезоточивого газа. Среди пострадавших пятеро сотрудников полиции. На данный момент всем задержанным готовятся обвинения. Число задержанных участников драки не сообщается.

Болельщики "Герты" устроили беспорядок на матче чемпионата Германии

В "Герте" пообещали выяснить, кто стоит за беспределом фанатов, и наказать всех виновников ситуации.

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