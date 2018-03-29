Полсотни обстрелов за сутки: в штабе АТО назвали самые горячие точки на Донбассе

В среду, 28 марта, боевики российско-оккупационных войск 54 раза обстреляли позиции наших защитников, применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Как сообщили в штабе АТО, вследствие вражеского огня украинские воины не пострадали.

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На Донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии противник вел огонь по нашим позициям в Широкино, а из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП – по укреплениям вблизи Павлополя и Гнутово.

Также 82 мм минометы враг применил вблизи Водяного и Песков. Из гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкино, Талаковки и Песков.

Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по нашим укреплениям неподалеку Марьинки, а из стрелкового оружия – в районе Шахты Бутовка и Новомихайловке.

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На Луганском направлении из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли наши позиции вблизи Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применил по защитникам населенного пункта Счастье.