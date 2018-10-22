Полтавські пригоди: курси IT та швидкий заробіток у МММ

Не знаю, як у ваших містах, але Полтаву заполонила афішна чума курсів IT. Серед них направду є хороші.

Але проблема в тому, що афіш від тих, що нормально навчають, я бачив менше ніж від тих, хто за ваші не маленькі кошти навчить вас розумним словам і дасть кілька банальних речей, які ви могли б вивчити самі за декілька тижнів, що лиш посилить ваше бажання повернутись на стару роботу і "забити" на програмування.

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А ще всю Україну вже три десятки років "ґвалтують МММники" під різними брендами. Піраміди в яких люди шукають інших, щоб отримати відсоток від бажання швидко "піднятись". Ну і ворота команди, тримають "гуру" і тренери, які самі нічого не досягши у житті, навчають інших, як жити, дозволяючи перекласти на себе відповідальність.



Бажання швидкого заробітку – ілюзія

Це чудово ілюструється алюзією з підніжжям якоїсь височезної гори, біля підніжжя якої стоять альпіністи, що стверджують, що підкорили всі можливі гори сусідніх планет. Які кричать у рупори, що ті, хто каже, що шлях – це просто шлях, і робота над собою – ідіоти і недалекі, бо є коротка дорога.

Коротка дорога на вершину якоїсь складної гори, по якій можна піднятись за годину, без втрат для сил і навантажень. І беручи нормальні кошти, які могли б, наприклад, закласти старт-ап якогось бізнесу біля цього ж підніжжя – вони підводять групу до якогось провалля і зникають.

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