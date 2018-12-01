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      Полтора года безвиза: сколько раз за это время украинцы пересекли границу ЕС

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      Безвизом с ЕС воспользовались 20 миллионов раз
      Безвизом с ЕС воспользовались 20 миллионов раз / Фото из открытых источников

      За почти полтора года действия безвизового режима со странами-членами Евросоюза граждане Украины пересекли границу с ЕС 20 миллионов раз.

      Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем Twitter-аккаунте.

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      "Скоро исполнится полтора года безвизовому режиму для поездок в Евросоюз. За год с 11 июня 2017 до 11 июня 2018 года граждане Украины 20 миллионов раз пересекали границу Евросоюза", – отметил гарант.

      Он добавил, что сейчас для Украины действует безвизовый режим с более сотней стран.

      Напомним, 6 апреля 2017 года решение об упрощении визового режима между Украиной и Евросоюзом поддержали депутаты Европарламента. На практике безвизовый режим для Украины вступил в действие 11 июня 2017 года с 00:00. С тех пор украинцы без виз смогут посетить почти всю Европу – при наличии биометрического паспорта.

      К слову, в начале июля Европарламент одобрил новые правила въезда в Шенгенскую зону, которые заработают с 2021 года.

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Евросоюз Путешествия Безвизовый режим
      Источник: 24 канал
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