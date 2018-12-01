Полтора года безвиза: сколько раз за это время украинцы пересекли границу ЕС

За почти полтора года действия безвизового режима со странами-членами Евросоюза граждане Украины пересекли границу с ЕС 20 миллионов раз.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем Twitter-аккаунте.

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"Скоро исполнится полтора года безвизовому режиму для поездок в Евросоюз. За год с 11 июня 2017 до 11 июня 2018 года граждане Украины 20 миллионов раз пересекали границу Евросоюза", – отметил гарант.

Скоро виповниться півтора року безвізовому режиму для поїздок до Євросоюзу. За рік з 11 червня 2017 до 11 червня 2018 року громадяни України 20 мільйонів разів перетинали кордон Євросоюзу — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 листопада 2018 р.

Он добавил, что сейчас для Украины действует безвизовый режим с более сотней стран.

Напомним, 6 апреля 2017 года решение об упрощении визового режима между Украиной и Евросоюзом поддержали депутаты Европарламента. На практике безвизовый режим для Украины вступил в действие 11 июня 2017 года с 00:00. С тех пор украинцы без виз смогут посетить почти всю Европу – при наличии биометрического паспорта.



К слову, в начале июля Европарламент одобрил новые правила въезда в Шенгенскую зону, которые заработают с 2021 года.