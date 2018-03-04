Полторак назвал две страны, которые готовы присоединиться к миротворцам ООН на Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что есть несколько стран, которые готовы принять участие в миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе.

Об этом заявил Степан Полторак во время общения с журналистами.

"Недавно я вернулся из Хельсинки, Республика Финляндия, где встречался со своим коллегой и президентом этой страны. Их руководство подтвердило свое решение при необходимости принять участие в миротворческой миссии на востоке нашей страны. Есть и также другие страны мира, которые готовы принять участие в миссии ООН на Донбассе", – заявил министр обороны Украины.

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Степан Полторак также рассказал, что 5 марта в Киев с официальным визитом приедет Министр обороны Королевства Швеции. Именно с ним Степан Полторак планирует обсудить участие военнослужащих ВС Швеции в миротворческой миссии на востоке Украины.