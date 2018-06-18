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Полторак назвал военных, которые не будут участвовать в войне на Донбассе

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Полторак заявил, что ни один из военнослужащих срочной службы не будет задействован на Донбассе
Полторак заявил, что ни один из военнослужащих срочной службы не будет задействован на Донбассе / Фото из открытых источников

Военнослужащие Государственной службы транспорта не будут задействованы в боевых действиях в зоне проведения Операции Объединенных сил на Востоке Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба ведомства.

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По его словам, Государственная служба транспорта находится в составе оборонного ведомства более полугода.

"С первого дня, от начала боевых действий на востоке Украины, военнослужащие Государственной службы транспорта находились рядом с бойцами Вооруженных Сил Украины. Военнослужащие Государственной службы транспорта ремонтировали мосты, путепроводы, помогали в развитии опорных пунктов", – рассказал Полторак.

Министр отметил, что они принимают участие в строительстве объектов инфраструктуры для жизнедеятельности войск, и "выполняют это задание ответственно и качественно".

Ни один из военнослужащих срочной службы не будет задействован в выполнении задач на востоке Украины, они будут проходить обучение в учебных центрах,
– подчеркнул Полторак.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины рассказал, что за четыре года войны Вооруженные силы потеряли 3 332 человека, из них боевые потери – это 2394 человека, и 938 – небоевые потери

.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Міністерство оборони України Вооруженные Силы Украины Степан Полторак Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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