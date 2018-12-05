Полторак о сбора резервистов: Количество добровольцев в военкоматах в разы превышает потребность

Вооруженные Силы Украины не имеют проблем с комплектацией воинских частей и учебных центров в ходе сборов резервистов. Количество желающих служить в украинской армии превышает потребность в три раза.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передает "РБК-Украина".

Читайте также: В Украине стартовали масштабные сборы резервистов: первые результаты

"В подавляющем большинстве военкоматов численность желающих стать в строй, значительно превышает нашу потребность на сегодняшний день. В отдельных военкоматах численность превышает в полтора раза, в других – в два, а есть военкоматы, где в три раза приходит больше добровольцев, чем нужно ", – отметил министр.

Также Степан Полторак отметил, что возможность продления действия военного положения в государстве зависит от действий России, однако пока нет оснований для его отмены, несмотря на определенные продвижения в Керченском проливе.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

Напомним, с агрессией России в Азовском море и конфликтом в Керченском проливе Украина привела Вооруженные Силы в полную боевую готовность. 3 декабря Министерство обороны Украины начало мобилизацию резервистов первой очереди – человек до 40 лет, прошедшие соответствующую боевую подготовку.

Почему Украина ввела военное положение?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблях, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.