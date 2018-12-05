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      Полторак о сбора резервистов: Количество добровольцев в военкоматах в разы превышает потребность

      178 Читати новину українською
      Степан Полторак
      Степан Полторак / 24 канал

      Вооруженные Силы Украины не имеют проблем с комплектацией воинских частей и учебных центров в ходе сборов резервистов. Количество желающих служить в украинской армии превышает потребность в три раза.

      Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передает "РБК-Украина".

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      "В подавляющем большинстве военкоматов численность желающих стать в строй, значительно превышает нашу потребность на сегодняшний день. В отдельных военкоматах численность превышает в полтора раза, в других – в два, а есть военкоматы, где в три раза приходит больше добровольцев, чем нужно ", – отметил министр.

      Также Степан Полторак отметил, что возможность продления действия военного положения в государстве зависит от действий России, однако пока нет оснований для его отмены, несмотря на определенные продвижения в Керченском проливе.

      Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

      Напомним, с агрессией России в Азовском море и конфликтом в Керченском проливе Украина привела Вооруженные Силы в полную боевую готовность. 3 декабря Министерство обороны Украины начало мобилизацию резервистов первой очереди – человек до 40 лет, прошедшие соответствующую боевую подготовку.

      Почему Украина ввела военное положение?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблях, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Степан Полторак Мобилизация Міністерство оборони України
      Источник: 24 Канал
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