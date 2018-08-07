Полторак объяснил, в чем необходимость парада ко Дню независимости
Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что парад ко Дню независимости – это своего рода отчет военных перед обществом о состоянии, в котором они находятся.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Полторак отметил, отвечая на вопрос журналиста о целесообразности военного парада, торжественное шествие необходимо и для самих военных, и для общества.
На фронте большинство людей не видит, что происходит. Мы знаем, что наши военные защищают нашу страну. Но то, в каком состоянии они находятся, народ Украины может увидеть в том числе и на военном параде. Это очень важно для каждого военного, потому что это своего рода отчет перед обществом, в каком состоянии мы находимся,
– заверил министр.
Кроме того он отметил, что тяжелая техника, которая будет ехать по центру города, будет передвигаться или на тралах, или в резиновых накладках, чтобы не повредить асфальтовое покрытие.
"В этом году в военном параде примут участие 4500 военнослужащих, 250 единиц военной техники", – отметил Полторак у себя на странице в Facebook.
Напомним, Министерство обороны Украины намерено разместить батальон горно-штурмовой бригады в городе Берегово Закарпатской области возле границы с Венгрией.