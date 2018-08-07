Полторак объяснил, в чем необходимость парада ко Дню независимости

Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что парад ко Дню независимости – это своего рода отчет военных перед обществом о состоянии, в котором они находятся.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте также: "Слава Украине" станет официальным военным приветствием: приказ Порошенко

Полторак отметил, отвечая на вопрос журналиста о целесообразности военного парада, торжественное шествие необходимо и для самих военных, и для общества.

На фронте большинство людей не видит, что происходит. Мы знаем, что наши военные защищают нашу страну. Но то, в каком состоянии они находятся, народ Украины может увидеть в том числе и на военном параде. Это очень важно для каждого военного, потому что это своего рода отчет перед обществом, в каком состоянии мы находимся,

– заверил министр.

Кроме того он отметил, что тяжелая техника, которая будет ехать по центру города, будет передвигаться или на тралах, или в резиновых накладках, чтобы не повредить асфальтовое покрытие.

"В этом году в военном параде примут участие 4500 военнослужащих, 250 единиц военной техники", – отметил Полторак у себя на странице в Facebook.

Напомним, Министерство обороны Украины намерено разместить батальон горно-штурмовой бригады в городе Берегово Закарпатской области возле границы с Венгрией.