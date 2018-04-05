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ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Полторак указал на различие войны на Донбассе от российской войны в Чечне

51 Читати новину українською
Степан Полторак
Степан Полторак

Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Он создает предпосылки возвращения захваченных Россией территорий. Однако Украина не будет вести себя так, как Россия в Чечне.

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, навый закон "делает эффективным удержание занятых нами позиций, не давая врагу шансов захвата новых территорий". Об этом он заявил в интервью "Урядовому курьеру".

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"Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей. Украина – страна цивилизованная и цивилизованным способом будет решать проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий", – заверил министр.

В 90-х годах ХХ века произошли две российско-чеченские войны. Первая длилась с 1994 по 1996 год между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия на территории Чечни. Результатом конфликта стала победа чеченских вооруженных сил и вывод российских войск, массовые разрушения, жертвы и сохранения Чечней независимости. Тогда погибло до 120 тысяч мирных жителей и от 50 до 80 тысяч военных. Вторая Чеченская война продолжалась преимущественно на территории Чечни в период с 1999 года по 2009 год. Российская Федерация установила свою власть на этой территории. В результате боевых действий погибло около 23 тысяч человек с обеих сторон.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Степан Полторак
Источник: 24 Канал
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