Полторак живет в гостинице и не имеет машины: министр обороны подал декларацию

Министр обороны Украины Степан Полторак за 2017 год заработал 951,2 тысячи гривен, значительная часть из которых это его заработная плата.

Соответствующие данные чиновник указал в своей электронной декларации за 2017 год, опубликованной в Едином государственном реестре, передает "Интерфакс-Украина".

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Так, согласно обнародованным данным, министр получил 645 тысяч 280 гривен в качестве заработной платы и 192 тысячи гривен в качестве гонораров или других выплат по гражданско-правовым договорам от Харьковского городского совета. Кроме того, Полторак обогатился на 113 тысяч 919 гривен благодаря процентам по вкладу в "Ощадбанке".

Министр имеет наличные средства на сумму в 306 тысяч гривен и 62 тысячи долларов, а также банковские вклады в "Ощадбанке" на сумму в 697 тысяч 212 гривен и 20 тысяч 950 долларов и в "Укрэксимбанке" на сумму в 63 тысячи 47 гривен.

Жена чиновника Инна Полторак в свою очередь задекларировала доход от продажи недвижимого имущества на сумму в 825 тысяч гривен и получила 67 тысяч 361 гривну как проценты по банковским вкладам.

Что касается наличных средств, то она имеет их на сумму в 520 тысяч гривен и 93 тысяч долларов. Сохраняет же на банковских счетах госпожа Полторак 598 тысяч 362 гривны и 20 тысяч 151 евро.

Добавим, что глава Минобороны не обладает недвижимым имуществом, но арендует номер в гостиничном комплексе, который располагается в Центре обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Украины площадью 41,65 квадратных метра, а его жена является владелицей приобретенной в 2016 году квартиры в Харькове площадью 66,7 квадратных метра.

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Согласно документу, ни чиновник, ни члены его семьи не имеют никаких ценных бумаг и других нематериальных активов.

Также в декларации указано, что Инна Полторак с 2016 года пользуется автомобилем Mini Cooper 2015 года выпуска (собственность матери, согласно договору дарения).