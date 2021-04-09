Получил сильные ожоги всего тела: в Одессе подросток делал селфи на крыше поезда
В Одесскую больницу привезли подростка, у которого были сильные ожоги на большей части поверхности тела. Эти травмы он получил, когда бегал по крыше поезда. В сети пишут, что он хотел сделать там селфи.
Источник:Полиция Одесской Области
Парня госпитализировали ночью 9 апреля. Касался ли он электросети – пока неизвестно.
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Подробнее о событии
- Трагедия случилась на железнодорожной станции "Застава 1". Это территория Одессы.
- Правоохранители выяснили, что пострадавшему – 14 лет. Он бегал по крыше товарного поезда и его ударило током.
- Подросток получил ожоги 2 – 3 степени 90% поверхности тела. В каком он сейчас состоянии – не сообщают.
- Полиция предостерегает, что током на поезде может ударить не только при прикосновении к проводам над поездом, но и на расстоянии нескольких метров от них. Именно это и могло случиться с парнем.
- Сейчас идет расследование инцидента.
Почему он полез на поезд
Как сообщила глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, пострадавший хотел сделать селфи на крыше поезда. Женщина отметила в фейсбуке, что считает нужным показывать детям страшные фото.
Вероятно, речь идет о фотографиях обожженных электричеством тел, которые должны отбить желание лезть на поезд. Также она обратилась к родителям.
Говорите с детьми. Пожалуйста, не думайте, что одного разговора достаточно. Говорите, показывайте, пугайте, убеждайте – все методы являются хорошими,
– добавила Буйневич.
Женщина призвала присылать селфи детей на поездах, чтобы предупредить их об опасности.
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