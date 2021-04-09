В Одесскую больницу привезли подростка, у которого были сильные ожоги на большей части поверхности тела. Эти травмы он получил, когда бегал по крыше поезда. В сети пишут, что он хотел сделать там селфи.

Парня госпитализировали ночью 9 апреля. Касался ли он электросети – пока неизвестно.

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Подробнее о событии

Трагедия случилась на железнодорожной станции "Застава 1". Это территория Одессы.

Правоохранители выяснили, что пострадавшему – 14 лет. Он бегал по крыше товарного поезда и его ударило током.

Подросток получил ожоги 2 – 3 степени 90% поверхности тела. В каком он сейчас состоянии – не сообщают.

Полиция предостерегает, что током на поезде может ударить не только при прикосновении к проводам над поездом, но и на расстоянии нескольких метров от них. Именно это и могло случиться с парнем.

Сейчас идет расследование инцидента.

Почему он полез на поезд

Как сообщила глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, пострадавший хотел сделать селфи на крыше поезда. Женщина отметила в фейсбуке, что считает нужным показывать детям страшные фото.

Вероятно, речь идет о фотографиях обожженных электричеством тел, которые должны отбить желание лезть на поезд. Также она обратилась к родителям.

Говорите с детьми. Пожалуйста, не думайте, что одного разговора достаточно. Говорите, показывайте, пугайте, убеждайте – все методы являются хорошими,

– добавила Буйневич.

Женщина призвала присылать селфи детей на поездах, чтобы предупредить их об опасности.

Обратите внимание! Недавно на этой же железнодорожной станции "Застава 1" пенсионерка прыгнула на пути перед приближением Локомотива. 81-летняя женщина сразу погибла под колесами грузового поезда.