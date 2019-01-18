Получил отказ на ухаживания: Известного российского боксера обвиняют в избиении женщины

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев подозревается в избиении женщины. Инцидент произошел в Калифорнии (США).

Как утверждает TMZ Sports, инцидент произошел в июне 2018 года. Сам боксер утверждает, что он невиновен.

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9 июня россиянин был арестован в Биг Беар (штат Калифорния, США) после того, как потерпевшая сообщила в полицию об инциденте. По ее словам, Ковалев ударил ее кулаком в лицо, нанес многочисленные травмы. Якобы все произошло на вечеринке. Россиянин пытался поухаживать за дамой, но получил категорический отказ.

Женщина сообщает, что после этого боксер вместе с другом проследили за ней до дома, где и произошло нападение. По словам женщины, Ковалев ударил ее в лицо, что привело к следующим травмам: в нескольких местах сломан нос, сотрясение мозга и смещение шейных позвонков.

Правоохранители сообщают, что сразу же после этого они арестовали россиянина. Максимальный срок за такого рода преступление – до 4 лет лишения свободы. В суде Ковалев отрицал обвинения. По данным ресурса, слушания по делу Ковалева продолжатся в марте.

Напомним, что через 2 месяца после инцидента россиянин проиграл чемпионский титул – техническим нокаутом в 7-м раунде уступил колумбийцу Элейдеру Альваресу. В феврале у Ковалева будет шанс вернуть титул обратно – назначен бой-реванш.