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      Получил отказ на ухаживания: Известного российского боксера обвиняют в избиении женщины

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      Известного российского боксера обвиняют в избиении женщины
      Известного российского боксера обвиняют в избиении женщины / boxingscene.com

      Бывший чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев подозревается в избиении женщины. Инцидент произошел в Калифорнии (США).

      Как утверждает TMZ Sports, инцидент произошел в июне 2018 года. Сам боксер утверждает, что он невиновен.

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      9 июня россиянин был арестован в Биг Беар (штат Калифорния, США) после того, как потерпевшая сообщила в полицию об инциденте. По ее словам, Ковалев ударил ее кулаком в лицо, нанес многочисленные травмы. Якобы все произошло на вечеринке. Россиянин пытался поухаживать за дамой, но получил категорический отказ.

      Женщина сообщает, что после этого боксер вместе с другом проследили за ней до дома, где и произошло нападение. По словам женщины, Ковалев ударил ее в лицо, что привело к следующим травмам: в нескольких местах сломан нос, сотрясение мозга и смещение шейных позвонков.

      Правоохранители сообщают, что сразу же после этого они арестовали россиянина. Максимальный срок за такого рода преступление – до 4 лет лишения свободы. В суде Ковалев отрицал обвинения. По данным ресурса, слушания по делу Ковалева продолжатся в марте.

      Напомним, что через 2 месяца после инцидента россиянин проиграл чемпионский титул – техническим нокаутом в 7-м раунде уступил колумбийцу Элейдеру Альваресу. В феврале у Ковалева будет шанс вернуть титул обратно – назначен бой-реванш.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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