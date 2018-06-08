"Получил свое": псевдо-"киборг" выманивал деньги у доверчивых киевлян, но наткнулся не на тех

Недавно в Киеве активистам удалось разоблачить афериста, который делал вид, что якобы воевал на Донбассе. Кроме того, мошеннику на этом еще удавалось незаконным путем у людей выманивать деньги.

Об этом сообщил лидер националистической организации, участник боевых действий на Донбассе Евгений Карась.

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По его словам, однажды, когда они с активистами отдыхали в кафе, в заведение зашел мошенник, представившийся добровольцем из батальона "Киборг". Кроме того, мужчина попросил у ребят "шесть гривен на кофе", что и вызвало подозрение у активистов.

В итоге выяснилось, что аферист имеет все, чтобы быть похожим на настоящего украинского воина: шеврон "киборга", татуировки с соколом батальона "Донбасс", наклейки батальона "Карпатская сечь" и десанта.

"Псевдо "киборг" получил свое. И шевроны срезал. Позже пытался объяснить, что оговорился, когда говорил, что воевал. Зато является членом общественной организации "Киборг" и просто волонтером, а не солдатом", – констатировал Карась.