Получит ли Конгресс записи переговоров Трампа с Путиным, или Спасибо "крысе" из разведки США

Министр Лавров неожиданно стал горячо комментировать обнародование записи разговора Трампа и Зеленского. Его записала какая-то "крыса" из американской разведки.

Трамп мог бы сказать вместе с мафиози Фрэнком Костелло из "Отступников", виртуозно сыгранным Джеком Николсоном: "У меня завелась крыса. Такая шустрая, вонючая, долбанная крыса".

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К чем это было Лаврову? Что ему за дело до Зеленского с Трампом, о разговоре которых нашептала "крыса"? "Читать чужие письма неприлично. Тем более письма двух людей, которых народы избрали на ведущие посты," – разошелся Лавров и пустился в развитие темы.

Все разъяснилось. Окно, ведущее из тайной дипломатической кухни, лопнуло, и в воздухе запахло горелым. Оказывается, американский Конгресс, узнав, как Трамп общался с Зеленским, хочет теперь получить записи разговоров Трампа с Путиным. Чтобы выяснить, не нанес ли Трамп урона национальной безопасности Америки. Видно, Лавров уже знал: поезд не остановится на Зеленском и поедет дальше – на Путина.

Ну и, натурально, Захарова тут же объявила об опасности ведения переговоров с Вашингтоном. Потому что стенограмму могут опубликовать, и российский народ вдруг узнает, что там говорил Путин.

Нет никакой опасности, если глава государства при переговорах соблюдает законы своей страны и ведет себя порядочно. Если же Путин в разговоре с Трампом наговорил, допустим, на статью Уголовного кодекса своей страны, то для кого здесь опасность? Только для него. Его надо импичить, как Трампа.

Получит ли Конгресс записи переговоров Трампа с Путиным, неизвестно. Но если получит, то для россиян будет обеспечено бесплатное кино. Сначала с демонстрацией самих записей, а затем, в качестве второй серии, цирковой парад клоунов-пропагандистов, изрыгающих проклятия в адрес Америки и рассуждающих о нравственности.

Покупайте заранее "Кока-Колу", берите большую корзину с кукурузой и пристегните ремни. Похоже, скоро старт шоу – узнаем, о чем просроченный лидер общался с Трампом. Видимо, скучно не будет. Спасибо безымянной американской "крысе" из разведки.

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