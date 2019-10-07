Получит ли Украина помощь от МВФ: что не устраивает кредиторов

В Кабмине уверяют, что деньгам от МВФ быть. Хотя наши крупнейшие кредиторы и уехали без окончательного решения относительно Украины. Эксперты считают, что главное условие Международного валютного фонда – это "Приватбанк".

В правительстве оптимистично настроены на возможную трехлетнюю программу от МВФ. И хоть главные украинские кредиторы уехали без окончательного решения, но в Кабинете министров предполагают, что через несколько месяцев все решится в пользу Украины.

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"Это начало переговоров. Которые будут продолжаться еще, как минимум, несколько месяцев, до того момента, как в декабре, как мы это планировали, будет подписана новая программа", – заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.



Алексей Гончарук

Процесс переговоров начался и обсуждение продлится ближайшие недели. Говорится в официальном заявлении миссии МВФ. Украину хвалят за рост экономики, но говорят, что этих темпов недостаточно, чтобы сократить отрыв от соседей.

"Это прекрасное хорошее заявление, которое говорит о том, что мы продолжаем очень активное сотрудничество", – сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.



Оксана Маркарова

В том же заявлении просят приложить усилия для минимизации фискальных издержек, связанных с реорганизацией, ликвидацией банков. Намекнул ли таким образом МВФ, что их пугает возможная отмена национализации "Приватбанка" и влияние бывшего владельца Коломойского? Ведь суды по этому делу еще продолжаются. Пока что в Кабмине это не комментируют. "Связаны ли с "Приватбанком" требования? Мы сейчас работаем над проектом меморандума. Я должна бежать, извините", – добавила Оксана Маркарова.

Как влияет Коломойский

Фактор Коломойского – основное, что останавливает МВФ, уверены на рынке. "Это началось с того, что был сожжен дом Гонтаревой. Потом начались разговоры о возможных компромиссах с Коломойским. Фонд сказал: "Вы решаете. Вы или реформаторы или вы с Коломойским", – пояснил Сергей Фурса.

Инвестбанкир объясняет, что МВФ поставил Украине две красные линии. Это независимость Национального банка Украины и оставить в покое "Приватбанк". И это не прихоть, ведь отмена национализации бывшего банка Коломойского может привести к дыре в бюджете, существенной инфляции и большим проблем в экономике.



Игорь Коломойский

"МВФ ожидает, что украинская власть будет пытаться компенсировать украинским налогоплательщикам те 5,5 миллиардов долларов за счет Коломойского, а не заключать с ним компромисс", – пояснил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Эксперт предполагает, что Украина побоится потерять такого партнера, как Международный валютный фонд. От них по неофициальной информации мы можем получить 5 миллиардов долларов. Но на кону гораздо большая сумма, ведь МВФ – это лакмусовая бумажка для всех международных инвесторов. От Всемирного банка или Европейского банка по реконструкции и развитию в частные фонды и компании.

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Без западных денег мы сможем протянуть несколько месяцев. Ведь в следующем году Украину ждут пиковые выплаты внешнего долга и без иностранной поддержки, предполагают эксперты, нас ожидает дефолт.