Получите билет в Музей на Почтовой

7 июня в 9:30 под стенами Киевсовета начнется общественная акция "День неравнодушия" в поддержку создания музея на Почтовой площади. Во время мероприятия киевляне получат входные билеты, а также выстроятся в символическую очередь к будущему музею.

Главная цель участников акции – привлечь внимание к тому, что столичный городской голова изъял из повестки дня пленарного заседания Киевсовета 7 июня вопрос о создании музея на Почтовой. Организаторы надеются, что соответствующий проект решения таки рассмотрят и поддержат депутаты.

Напомним, 19 апреля Киевсовет проголосовал в первом чтении за проект решения главы фракции "Объединение "Самопомич" Сергея Гусовского о создании музея на Почтовой площади. Документом предусмотрено инициирование прекращения инвестиционного договора с компанией, которая строит на Почтовом подземном ТРЦ, перевод недостроя в собственность города, продолжение археологических исследований и создание современного музея.

7 июня этот проект решения должны были рассматривать во втором чтении, но столичный мэр по неизвестным причинам не включил его в повестку дня пленарного заседания. В поддержку рассмотрения этого вопроса 7 июня активисты запустили в соцсетях флешмоб #ДеньНебайдужості.

Приглашаем журналистов к освещению этого события. Контактное лицо – Владимир +38 073 049 15 05.