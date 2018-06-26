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Полуфиналисту "Голоса страны" Михаилу Сосунову запретили въезд в Украину

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Михаилу Сосунову запретили въезд в Украину
Михаилу Сосунову запретили въезд в Украину / Instagram / @soulmichael

Белорусский певец и полуфиналист украинского певческого проекта "Голос страны" 2018 не может попасть в Украину из-за запрета въезда. Певец не сможет посещать Украину 3 года.

Об этом исполнитель сообщил на своей Instagram-страничке.

Михаил Сосунов не знает, почему было принято такое решение и не может объяснить запрет въезда в Украину.

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В течение последних суток получается достаточно пресс-релизов о том, что мне запретили въезд. Люди просят от меня официального подтверждения, так как много кто подумал, что это шутка или плохая пиар-акция. Мне действительно запретили въезд в Украину на 3 года по неизвестной пока никому причине. Мы стараемся с моей командой адвокатов решить этот вопрос и конечно соглашаемся на любую посильную помощь,
– сообщил в сети белорусский певец.

Михаил добавил, что все концерты и мастер-классы в Украине переносится на неопределенный срок.

"Прошу прощения у всех, кого подвел. Мои МК в Одессе и другие концерты и мероприятия переносятся на неопределенный срок. Буду держать всех в курсе дела, и я благодарен каждому за добрые слова поддержки и веру в лучшее. Спасибо вам", – добавил артист.


Белорусу Михаилу Сосунову запретили въезд в Украину

Напомним, что Михаила Сосунова из Минска поклонники знают также по участию в проекте "Лига Смеха" в команде Потапа. На проекте "Голос страны" 8 сезон он попал в команду Тины Кароль. Михаил Сосунов покинул проект в полуфинале, который состоялся 22 апреля 2018 года. На время участия в шоу парню было 20 лет.

Теги: LifeStyle Музыка Новости Беларуси
Источник: 24 Канал
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