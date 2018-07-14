Полуфинальный матч Wimbledon-2018 стал вторым по продолжительности в истории: статистика
Полуфинальный матч между представителем ЮАР Кевином Андерсоном и американцем Джоном Изнером стал вторым по продолжительности в истории Wimbledon.
В полуфинальном пятисетовом "сериале", который длился 6 часов 35 минут, Андерсон победил Изнера – 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24.
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Это означает, что матч Андерсона и Изнера длился больше времени, чем португалец Криштиану Роналду или аргентинец Лионель Месси сыграли на чемпионате мира по футболу. Футболисты сыграли на ЧМ-2018 по четыре матча. Роналду провел на поле 384 минуты, Месси – 380.
Популярный статистический аккаунт Gracenote Live в Twitter также отмечает:
125 минут – перелет из Мадрида в Турин (на фоне перехода Роналду из "Реала" в "Ювентус");
270 минут – провела сборная Германии на ЧМ-2018;
343 минуты – самый длинный этап Tour de France (231 км);
395 минут – полуфинальный матч Wimbledon Андерсон – Изнер.