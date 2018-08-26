Полуобнаженный Джаред Лето станцевал для своих поклонников: пикантное видео

Известный американский музыкант и актер, лидер рок-группы "30 Seconds to Mars" Джаред Лето похвастался телом перед своими поклонниками в социальных сетях.

Джаред Лето опубликовал новое видео на своей странице в Instagram.

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На коротком ролике Джаред выполнил зажигательный танец в одних шортах.

"Кто-то хочет станцевать?" – прокомментировал музыкант.

Скорее всего, артист записал видео в гримерке. Пока что Лето гастролирует с группой по Европе в рамках "Monolith Tour" в поддержку пятого альбома коллектива, получившего название "America".

Смотрите видео с Джаредом Лето: