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Полуобнаженный Джаред Лето станцевал для своих поклонников: пикантное видео

145 Читати новину українською
Джаред Лето
Джаред Лето / Instagram

Известный американский музыкант и актер, лидер рок-группы "30 Seconds to Mars" Джаред Лето похвастался телом перед своими поклонниками в социальных сетях.

Джаред Лето опубликовал новое видео на своей странице в Instagram.

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На коротком ролике Джаред выполнил зажигательный танец в одних шортах.

"Кто-то хочет станцевать?" – прокомментировал музыкант.

Скорее всего, артист записал видео в гримерке. Пока что Лето гастролирует с группой по Европе в рамках "Monolith Tour" в поддержку пятого альбома коллектива, получившего название "America".

Смотрите видео с Джаредом Лето:

 

Допис, поширений JARED LETO (@jaredleto)

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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