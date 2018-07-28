Полузащитник "Динамо" пропустит матч против ФК "Львов" из-за сломанного носа

Полузащитнику "Динамо" Николаю Шапаренко сломали нос в матче первого тура УПЛ против "Ворсклы" (1:0).

Из-за травмы футболист пропустит матч "Динамо" против ФК "Львов", который состоится в субботу, 28 июня.

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Не исключено, что в следующих поединках хавбек будет выходить на поле в специальной защитной маске. В нынешнем сезоне Шапаренко дважды выходил на замену у киевлян.

Также сообщается, что бразилец Сидклей отправится вместе с "Динамо" на матч против ФК "Львов". Он 27 августа провел 61 минуту на поле в поединке молодежных команд и должен попасть в заявку на игру основной команды киевлян.

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