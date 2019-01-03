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      Полузащитник "Карпат" перешел в "Насьйональ"

      8 Читати новину українською
      Кристиан Эрбес покинул "Карпаты"
      Кристиан Эрбес покинул "Карпаты" / ФК "Карпаты"

      Львовские "Карпаты" продали полузащитника Кристиана Эрбеса в парагвайский клуб" Насьйональ", который представляет Асунсьон.

      Об этом сообщается на официальном сайте "Карпат". Однако сумму трансфера в клубе не озвучивают.

      Стоит отметить, что воспитанник Кристиан Эрбес "Бока Хуниорс" стал игроком "Карпат" в феврале 2018-го. За это время за львовскую команду полузащитник сыграл 23 матча и отметился одним забитым голом (в ворота "Арсенал-Киев").

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      Стоит отметить, что вместе с Эрбесом, "Карпаты" покинул и еще один легионер. Нападающий Катриэль Санчес, которого "Карпаты" в начале 2018 года арендовали у аргентинского "Тальерес", вернулся в свой клуб. "Зелено-белые" решили не пользоваться опцией выкупа этого игрока. За "львов" Санчес провел 9 матчей, в которых забил один гол. Также нападающий сыграл семь матчей за молодежную команду, в которых отличился однажды.

      Теги: Спорт Футбол ФК Карпаты Трансферы
      Источник: 24 Канал
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