Полузащитник "Карпат" перешел в "Насьйональ"

Львовские "Карпаты" продали полузащитника Кристиана Эрбеса в парагвайский клуб" Насьйональ", который представляет Асунсьон.

Об этом сообщается на официальном сайте "Карпат". Однако сумму трансфера в клубе не озвучивают.

Стоит отметить, что воспитанник Кристиан Эрбес "Бока Хуниорс" стал игроком "Карпат" в феврале 2018-го. За это время за львовскую команду полузащитник сыграл 23 матча и отметился одним забитым голом (в ворота "Арсенал-Киев").

Читайте также: Капитан "Карпат" Федецкий эмоционально прокомментировал слухи о своем уходе из команды

Стоит отметить, что вместе с Эрбесом, "Карпаты" покинул и еще один легионер. Нападающий Катриэль Санчес, которого "Карпаты" в начале 2018 года арендовали у аргентинского "Тальерес", вернулся в свой клуб. "Зелено-белые" решили не пользоваться опцией выкупа этого игрока. За "львов" Санчес провел 9 матчей, в которых забил один гол. Также нападающий сыграл семь матчей за молодежную команду, в которых отличился однажды.