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      Полузащитник "Карпат" получил серьезную травму во время контрольного матча: видео

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      Кевин Мендес травмировался
      Кевин Мендес травмировался / ФК "Карпаты"

      Вингер "Карпат" Кевин Мендес получил серьезное повреждение в товарищеском матче против казахского "Тараза" – он сломал ключицу. По предварительным прогнозам, в общую группу Кевин сможет вернуться не раньше чем через 2-3 месяца.

      В этом матче Мендес забил первый гол львовян. Вскоре после острого паса, уругваец вышел один на один с кипером соперников, который сбил "карпатовца". После столкновения игрок "Карпат" не смог продолжить игру и в сопровождении медиков отправился в больницу.

      Читайте также: Львовские "Карпаты" арендовали защитника, который выступал за "Барселону"

      В ближайшее время Мендеса ждет операция.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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