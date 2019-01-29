Полузащитник "Карпат" получил серьезную травму во время контрольного матча: видео
Вингер "Карпат" Кевин Мендес получил серьезное повреждение в товарищеском матче против казахского "Тараза" – он сломал ключицу. По предварительным прогнозам, в общую группу Кевин сможет вернуться не раньше чем через 2-3 месяца.
В этом матче Мендес забил первый гол львовян. Вскоре после острого паса, уругваец вышел один на один с кипером соперников, который сбил "карпатовца". После столкновения игрок "Карпат" не смог продолжить игру и в сопровождении медиков отправился в больницу.
Читайте также: Львовские "Карпаты" арендовали защитника, который выступал за "Барселону"
В ближайшее время Мендеса ждет операция.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
Moto GP: Испанцы доминировали во второй день испытаний7 февраля 2013 , 09:21
Формула-1: самым быстрым пилотом стал Кими Райкконен1 сентября 2018 , 22:35
12 мгновений еврокубков. Итоги выступлений украинских клубов в Лиге Европы и Лиге чемпионов19 сентября 2014 , 11:25
Мбокани и Велозу не помогут "Динамо" против "Фиорентины"22 апреля 2015 , 11:18