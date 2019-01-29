Полузащитник "Карпат" получил серьезную травму во время контрольного матча: видео

Вингер "Карпат" Кевин Мендес получил серьезное повреждение в товарищеском матче против казахского "Тараза" – он сломал ключицу. По предварительным прогнозам, в общую группу Кевин сможет вернуться не раньше чем через 2-3 месяца.

В этом матче Мендес забил первый гол львовян. Вскоре после острого паса, уругваец вышел один на один с кипером соперников, который сбил "карпатовца". После столкновения игрок "Карпат" не смог продолжить игру и в сопровождении медиков отправился в больницу.

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В ближайшее время Мендеса ждет операция.

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