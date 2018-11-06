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      Полузащитник сборной Украины прокомментировал возможный переход в киевское "Динамо"

      26 Читати новину українською
      Руслан Малиновский
      Руслан Малиновский / krcgenk.be

      Украинский полузащитник Руслан Малиновский выступает в бельгийском "Генке", за который в этом сезоне в 20 матчах забил 10 голов и отдал 8 голевых передач. Также полузащитник принес победу сборной Украины над Чехией в матче Лиги наций. Поэтому в СМИ сообщили, что интерес к игроку проявляет киевское "Динамо".

      Однако сам Малиновский опроверг эту информацию, заявив, что из киевского клуба к нему никто не обращался.

      "Лично ко мне никто не обращался. Да и как могут обращаться, если сезон в самом разгаре, а окно переходов откроется только в январе?" – заявил Малиновский в комментарии "Команда №1".

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      При этом игрок не слишком стремится возвращаться в чемпионат Украины.

      "Пока я об этом даже не думаю. Будем откровенны – уровень чемпионата Бельгии сейчас выше. Мы играли в Льеже – 35 тысяч зрителей, поехали в Антверпен – почти 20 тысяч, а на домашний поединок с "Брюгге" пришло 24 тысячи болельщиков. Полный стадион ! В такой атмосфере всегда приятно играть, без нее тебе будет сложно прогрессировать. Хочется выступать на высоком уровне и показать себя в Европе", – заявил Малиновский.

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      Теги: Динамо Сборная Украины по футболу Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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