Полузащитник "Шахтера" рассказал, почему радикально сменил имидж

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко в начале августа прибег к радикальной смене имиджа. Светловолосый футболист побрил голову налысо.

Такая смена имиджа не могла остаться незамеченной. Во время конкурса Мисс Украина Вселенная 2018 Виктор Коваленко появился на публике в шляпе. Следовательно журналистка Екатерина Осадчая спросила футболиста, что стало причиной этого.

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Виктор Коваленко с волосами на голове

По словам Коваленко, он проиграл пари другу, и был вынужден побриться налысо. Пари было на то, что "Динамо" не победит "Шахтер". И киевляне дважды с начала сезона обыграли клуб Виктора Коваленко. Сначала в Суперкубке Украины, а впоследствии и в чемпионате. Следовательно после того игрок и побрился.

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Стоит добавить, что сейчас волосы на его голове начинают отрастать. И уже перед матчем с "Мариуполем" во время прогулки по Харькову он не был лысый.

Виктор Коваленко во время прогулки по Харькову 1 сентября 2018 года (фото: ФК "Шахтер")